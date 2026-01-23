IRENA yayda Azərbaycanda enerji keçidi üzrə investisiya forumu keçirəcək
Energetika
- 23 yanvar, 2026
- 10:57
Bu ilin iyun ayında Beynəlxalq Bərpa Olunan Enerji Agentliyi (IRENA) Azərbaycanda enerji keçidi üzrə illik investisiya forumu keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu IRENA-nın baş direktoru Françesko La Kamera ADA Universitetində Beynəlxalq Təmiz Enerji Günü münasibətilə keçirilən dəyirmi masada bildirib.
"Tərəfdaşlarımızla birlikdə 2026-cı ilin iyun ayında Azərbaycanda Mərkəzi Asiya üçün enerji keçidi üzrə illik investisiya forumu təşkil edəcəyik. Biz investisiya və maliyyə platformalarımız vasitəsilə investisiya çatışmazlığını aradan qaldırmağa və bərpa olunan enerji sahəsində əhəmiyyətli layihələri irəli aparmağa çalışırıq", - baş direktor qeyd edib.
Son xəbərlər
11:27
"Barselona"nın sabiq futbolçusu "Yuventus"a keçə bilərFutbol
11:27
Ötən il Azərbaycanın Çexiyaya ixrac etdiyi neftin həcmi açıqlanıbEnergetika
11:26
NATO Azərbaycanla təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməyə hazırdırXarici siyasət
11:24
Gürcüstanda siyasi birlik lideri azadlığa buraxılıbRegion
11:17
Zahid Oruc: Sərhəd kəndlərin inkişafı ilə bağlı ayrıca dövlət proqramına ehtiyac varDaxili siyasət
11:14
Azərbaycan "Menzies Aviation"lə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edibBiznes
11:12
Mirça Luçeskunun vəziyyəti ağırlaşıbFutbol
11:11
NATO Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə yeni xüsusi nümayəndəsini təyin edibXarici siyasət
11:10