Иранский министр: РФ не стоит беспокоиться из-за доли на рынке газа

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Министр нефти Ирана Бижан Зангане считает, что России не стоит волноваться относительно того, что Иран займет ее долю на мировом рынке газа.

"Думаю, не стоит", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли России беспокоиться, что Иран займет ее долю на рынке газа, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Говоря о планах Ирана по экспорту газа, Зангане отметил: "У нас нет трубопровода для экспорта газа в европейские страны, для этого необходимо время. Сейчас идет много переговоров с Турцией и другими странами, чтобы экспортировать газ в Европу".

"Мы продолжим строительство нашего СПГ-завода (предприятия по производству сжиженного природного газа — ред.)", — добавил он.