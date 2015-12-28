Иран получит 3 млрд. долларов от Shell в качестве штрафа

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Англо-голландский нефтяной гигант Royal Dutch Shell выплатит Ирану долг в размере 3 млрд. долларов сразу после отмены санкций, действующих в отношении Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на Press TV, об этом заявил замминистра финансов Ирана и президент Организации по инвестициям, экономической и технической помощи Мохаммад Хазаи по итогам встречи с представителями британского казначейства.

Отмечается, что еще в августе компания объявила, что готова погасить долг Национальной иранской нефтяной компании (НИНК) на сумму 2 млрд. долларов за поставленную ранее иранскую нефть после отмены санкций, а также выразила готовность инвестировать в энергетический сектор Ирана.

Shell работала ранее на иранских нефтяных месторождениях "Соруш" и "Ноуруз" на шельфе в Персидском заливе, а также на 15-м и 16-м блоках крупнейшего газового месторождения "Парс".