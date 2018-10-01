Иран не планирует сокращать добычу нефти

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Иран не планирует снижать объем нефтедобычи, несмотря на угрозу введения новых санкций со стороны США.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом агентству Tasnim сообщил руководитель Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC) Али Кардор.

"У Ирана нет планов снижать добычу нефти", - цитирует Кардора агентство Tasnim. По его словам, Иран продолжит добычу, "используя все имеющиеся у него мощности", и у страны не будет проблем с получением денежных средств от продажи нефти.

"Усилия, которые прилагает министерство иностранных дел Ирана для заключения соглашения с ЕС, направлены на создание разнообразных способов решения этой проблемы", - добавил Кардор.