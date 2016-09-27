Баку. 27 Сентября. REPORT.AZ/ Иран не будет ограничивать нефтедобычу и намерен довести ее до 4 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на Shana, об этом заявил во вторник в кулуарах проходящего в Алжире Международного энергетического форума министр нефти Исламской Республики Бижан Намдар Зангане.

"Мы не стремимся к подписанию соглашения на (предстоящей 28 сентября) консультативной встрече ОПЕК. Иран не будет ограничивать свою нефтедобычу и намерен довести ее до уровня 4 млн баррелей в сутки", - заявил иранский министр.

Он считает, что Исламская Республика должна вернуть себе прежнюю долю в ОПЕК (которую страна имела до ввода против нее международных санкций - прим. REPORT), то есть 13% от общего объема добычи нефти членами этой организации.

"Исходя из нынешних объемов нефтедобычи, для того, чтобы вернуть себе эти 13%, Иран должен добывать 4,4 млн баррелей ежедневно", - подчеркнул Зангане.

Он высказался в пользу возврата ОПЕК к прежней системе квотирования нефтедобычи - установления лимитов для отдельных стран, а не общего потолка для всей организации.

Согласно данным иранских источников, в июне-июле Иран добывал 3,8 млн баррелей нефти в сутки. Источники в ОПЕК называют иную цифру - 3,6 млн.