Иран будет осуществлять обмен электроэнергией с Азербайджаном и Россией

Иран будет осуществлять обмен электроэнергией с Азербайджаном и Россией.

Иран будет осуществлять обмен электроэнергией с Азербайджаном и Россией.

Как сообщает Report со ссылкой на иранскую прессу, об этом заявил министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан на церемонии открытия 22-й Международной выставки электротехнической промышленности Ирана.

По его словам, когда Иран нуждается в электроэнергии, он импортирует ее из Азербайджана и Туркменистана: "Когда имеются излишки электроэнергии, они экспортируются в другие страны. Естественно, мы продолжим выполнять предыдущие контракты на электроэнергию".

Что касается потребления энергии в Иране, министр сказал, что энергетическая отрасль страны находится в хорошем состоянии: "Около 95% деталей, оборудования в этой отрасли отечественного производства".

Министр также отметил, что синхронизация энергосистем Ирана с Россией завершена. Он добавил, что Россия и Азербайджан также проводят технические мероприятия для синхронизации с энергосистемой Ирана.