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Иран будет осуществлять обмен электроэнергией с Азербайджаном и Россией

Иран будет осуществлять обмен электроэнергией с Азербайджаном и Россией Иран будет осуществлять обмен электроэнергией с Азербайджаном и Россией.
Энергетика
22 ноября 2022 г. 15:54
Иран будет осуществлять обмен электроэнергией с Азербайджаном и Россией

Иран будет осуществлять обмен электроэнергией с Азербайджаном и Россией.

Как сообщает Report со ссылкой на иранскую прессу, об этом заявил министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан на церемонии открытия 22-й Международной выставки электротехнической промышленности Ирана.

По его словам, когда Иран нуждается в электроэнергии, он импортирует ее из Азербайджана и Туркменистана: "Когда имеются излишки электроэнергии, они экспортируются в другие страны. Естественно, мы продолжим выполнять предыдущие контракты на электроэнергию".

Что касается потребления энергии в Иране, министр сказал, что энергетическая отрасль страны находится в хорошем состоянии: "Около 95% деталей, оборудования в этой отрасли отечественного производства".

Министр также отметил, что синхронизация энергосистем Ирана с Россией завершена. Он добавил, что Россия и Азербайджан также проводят технические мероприятия для синхронизации с энергосистемой Ирана.

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Версия на английском языке Iran to swap electricity with Azerbaijan and Russia
Версия на азербайджанском языке İran Azərbaycan və Rusiya ilə elektrik enerjisi barter edəcək

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