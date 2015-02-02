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    ​Иран предложил транзит азербайджанского газа в Европу через свою территорию

    Подготовка к налаживанию соответствующей инфраструктуры может начаться, когда политические препятствия будут устранены

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Иран может транспортировать газ из Азербайджана и Туркменистана через свою территорию в Европу. Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, об этом  заявил директор по международным связям Иранской национальной газовой компании (NIGC) Азизоллах Рамазани.

    "Наше предложение - это получение туркменского и азербайджанского газа в Иране, а затем его транзит в Европу через Турцию, так как такой маршрут является наиболее экономным путем для передачи газа в Европу", - заявил А.Рамазани.

    По его словам, подготовка к налаживанию соответствующей инфраструктуры для проекта сможет начаться тогда, когда политические препятствия будут устранены.

    Директор также добавил, что нынешний план по транспортировке туркменского газа в Европу через Азербайджан посредством подводного трубопровода по дну Каспийского моря будет дорогим и непрактичным.

    Он также подчеркнул, что европейские страны не намерены импортировать иранский газ по политическим мотивам, однако европейские парламенты уже изучают этот вопрос.

    Отметим, что Азербайджан в 2012 году подписал соглашение с Турцией по строительству Трансанатолийского газопровода (TANAP), который позволит Европе получать азербайджанский газ через Турцию. 

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