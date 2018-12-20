Ирак получил три месяца отсрочки от выполнения санкций США

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Ирак получил 90 дней отсрочки от выполнения санкций США в отношении Ирана в вопросе импорта газа и электричества.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Rudaw со ссылкой на источники в Багдаде.

По данным телеканала, трехмесячная отсрочка стала результатом переговоров иракской делегации в Вашингтоне.

9 ноября США заявили, что готовы предоставить Багдаду 45 суток на поиск альтернативных источников газа и электричества. Ежедневно в Ирак из Ирана поступает 28 млн куб. м. газа, которые идут на обеспечение работы электростанций в южный провинциях. Тегеран также экспортирует 1,3 тыс. МВт электричества в соседнюю республику.

Отметим, 5 ноября вступили в силу санкции США против иранского нефтяного сектора. Как объявило министерство финансов США, санкции введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана.