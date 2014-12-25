Ирак хочет экспортировать свою нефть через Турцию

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Ирак рассчитывает, что экспорт добываемой в стране нефти будет идти через Турцию, заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади во время визита в Турцию в четверг.

В середине ноября Багдад и Эрбиль достигли соглашения по продаже курдской нефти. Иракский Курдистан направляет в центральную казну доходы от продажи порядка 150 тыс. баррелей нефти в день, что составляет примерно половину от общих объемов производства. В ответ на это Багдад разморозил часть счетов автономии на 500 млн. долларов, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы хотели бы, чтобы экспорт иракской нефти шел через Турцию. Это поднимает и нашу, и турецкую экономику", — сказал аль-Абади во время совместной пресс-конференции в Анкаре со своим турецким коллегой Ахметом Давутоглу.

Премьеры двух стран также затронули тему борьбы с террористической группировкой "Исламского государство" (ИГ). Аль-Абади отметил, что ИГ слабеет и "теряет контроль" над занимаемой ею территорией Ирака. Давутоглу заявил, что Турция оказывает Ираку помощь в борьбе с ИГ, в частности, обучая бойцов курдских вооруженных формирований пешмерга.

"Сирия должна принадлежать сирийскому народу, а Ирак — иракскому. Никаких иностранных наемников в этих странах быть не должно, и Турция делает все возможное, чтобы они не проникали туда через границу", — сказал Давутоглу.