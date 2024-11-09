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Инвестиции в оптимизацию Petkim за 9 месяцев увеличились на 54%

Инвестиции в оптимизацию Petkim за 9 месяцев увеличились на 54% Инвестиции компании SOCAR в развитие турецкого нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding в январе-сентябре 2024 года составили 2 млрд 796,487 млн турецких лир [81,625 млн долларов по текущему курсу].
Энергетика
9 ноября 2024 г. 12:24
Инвестиции в оптимизацию Petkim за 9 месяцев увеличились на 54%

Инвестиции компании SOCAR в развитие турецкого нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding в январе-сентябре 2024 года составили 2 млрд 796,487 млн турецких лир [81,625 млн долларов по текущему курсу].

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Petkim Petrokimya Holding по итогам деятельности в январе-сентябре 2024 года.

С учетом того, что в январе-сентябре 2023 года инвестиции в развитие комплекса составили 1 млрд 816,454 млн турецких лир, то по итогам 9 месяцев 2024 года их объем увеличился на 53,95%.

“В течение 2024 года инвестиции будут направлены в модернизацию заводов Petkim, в общее благоустройство и развитие технологий, в энергоэффективность и охрану окружающей среды”, - говорится в отчете.

Кроме того, согласно документу, за январь-сентябрь 2024 года объем производства продукции Petkim составил 1 млн 596,221 тыс. тонн [снижение на 11,1 %]. За отчетный период холдингом реализовано 1 млн 388,99 тыс. тонн нефтехимической продукции [снижение на 0,4%].

Коэффициент использования производственных мощностей комплекса в отчетный период составил 60,5 % против 66,9 % за январь-сентябрь 2023 года.

Компания SOCAR Turkey Enerji [турецкая "дочка" SOCAR] является владельцем контрольного пакета акций [51%] нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding.

Отметим, что ежегодный объем инвестиций SOCAR в развитие комплекса Petkim составляет порядка $100 млн. В 2023 году инвестиции SOCAR в развитие Petkim Petrokimya Holding составили 3,2 млрд турецких лир [$99,2 млн].
Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.

Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.

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