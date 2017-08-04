Инвестиции SOCAR в Турции достигнут 20 млрд долларов

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Основная цель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) - к 100-летию Турции (в 2023 году) превратить эти территории в один из самых важных энергетических коридоров в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом заявил руководитель по внешним связям SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Мурад ЛеКомпте.

По его словам, в настоящее время SOCAR является одним из крупнейших зарубежных инвесторов Турции: "SOCAR начал инвестировать в Турцию с покупки в 2008 году Petkim, эта деятельность осуществляется посредством SOCAR Turkey. Среди крупных инвестиционных проектов компании – Petkim, Petlim, НПЗ STAR, который будет запущен в 2018 году, TANAP, который также начнет действовать в 2018 году".

Он также отметил, что инвестиции SOCAR в Турции постепенно будут расти: "Сумма инвестиций достигла 12,6 млрд долларов, после завершения проектов увеличиться до 19,5 млрд долларов. Полагаю, что это очень важно для Турции".