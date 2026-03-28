INPEX перенаправит в Японию свою долю добываемой в Казахстане и Азербайджане нефти

Японская INPEX объявила о намерении отдавать приоритет японским компаниям в продаже нефти, добываемой в Казахстане и Азербайджане с ее участием.

Как передает Report, об этом пишет издание Yomiuri.

Отмечается, что обеспокоенность по поводу стабильности поставок нефти растет из-за фактической блокады Ормузского пролива, и компания надеется диверсифицировать источники поставок для Японии, которая в настоящее время более 90% потребности в нефти покрывает за счет поставок из стран Ближнего Востока.

Нефть из Азербайджана и Казахстана пойдет путями через Красное море и через Средиземное море, огибая мыс Доброй Надежды. Путь из Азербайджана займет от 25 до 50 дней, из Казахстана – 35-55 дней, тогда как поставки через Ормузский пролив занимают 20 дней.

INPEX владеет долями на месторождении Кашаган в Казахстане и "Азери-Чыраг-Гюнешли" в Азербайджане. До сих пор нефть с этих месторождений компания направляла в рамках спотовых поставок в основном в Европу. Однако сейчас из-за кризиса на Ближнем Востоке и опасений насчет возникновения нехватки нефти на японском рынке компания решила часть спотовых поставок перенаправить "в преимущественном порядке на японский рынок.