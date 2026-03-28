    INPEX перенаправит в Японию свою долю добываемой в Казахстане и Азербайджане нефти

    Японская INPEX объявила о намерении отдавать приоритет японским компаниям в продаже нефти, добываемой в Казахстане и Азербайджане с ее участием.

    Как передает Report, об этом пишет издание Yomiuri.

    Отмечается, что обеспокоенность по поводу стабильности поставок нефти растет из-за фактической блокады Ормузского пролива, и компания надеется диверсифицировать источники поставок для Японии, которая в настоящее время более 90% потребности в нефти покрывает за счет поставок из стран Ближнего Востока.

    Нефть из Азербайджана и Казахстана пойдет путями через Красное море и через Средиземное море, огибая мыс Доброй Надежды. Путь из Азербайджана займет от 25 до 50 дней, из Казахстана – 35-55 дней, тогда как поставки через Ормузский пролив занимают 20 дней.

    INPEX владеет долями на месторождении Кашаган в Казахстане и "Азери-Чыраг-Гюнешли" в Азербайджане. До сих пор нефть с этих месторождений компания направляла в рамках спотовых поставок в основном в Европу. Однако сейчас из-за кризиса на Ближнем Востоке и опасений насчет возникновения нехватки нефти на японском рынке компания решила часть спотовых поставок перенаправить "в преимущественном порядке на японский рынок.

    11:27

    INPEX перенаправит в Японию свою долю добываемой в Казахстане и Азербайджане нефти

    Энергетика
    11:03

    В Агсу арестованы подозреваемые в убийстве и сокрытии тела 43-летней женщины

    Происшествия
    10:43

    Оманский порт Салала подвергся атаке БПЛА, есть пострадавший

    Другие страны
    10:41
    Фото

    Азербайджан и Турция создают совместную рабочую комиссию в сфере медиа  - ОБНОВЛЕНО

    Медиа
    10:35

    Азербайджанская нефть достигла максимума за время конфликта на Ближнем Востоке

    Энергетика
    10:20

    Производство фруктовых соков в Азербайджане сократилось более чем на 15%

    Промышленность
    09:55

    АЖД: Возможны отклонения от графика движения поездов из-за непогоды

    Инфраструктура
    09:53

    Таиланд провел переговоры с Ираном по транспортировке нефти через Ормузский пролив

    Другие страны
    09:43

    Стартует последний тур регулярного сезона Азербайджанской баскетбольной лиги

    Командные
    Лента новостей