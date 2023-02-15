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Иностранные компании рассматривают реализацию проекта "зеленой энергии" в Нахчыване

Иностранные компании рассматривают реализацию проекта "зеленой энергии" в Нахчыване Действующие в Азербайджане компании Masdar, ACWA Power, Fortescue Future Industries рассматривают возможность реализации проектов “зеленой энергии" в Нахчыванской Автономной Республике (АР).
Энергетика
15 февраля 2023 г. 17:41
Иностранные компании рассматривают реализацию проекта зеленой энергии в Нахчыване

Действующие в Азербайджане компании Masdar, ACWA Power, Fortescue Future Industries рассматривают возможность реализации проектов “зеленой энергии" в Нахчыванской Автономной Республике (АР).

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве возобновляемых источников энергии (AREA) при Министерстве энергетики.

Отмечено, что руководство AREA и представители данных компаний совершили визит в Нахчыван, в рамках которого состоялась встреча с сотрудниками Государственной энергетической службы.

Госслужба проинформировала участников встречи об общей энергосистеме и проектах в области возобновляемых источников энергии.

Было отмечено, что АР обладает широким потенциалом для развития возобновляемых источников энергии, а также были проведены обсуждения по реализации проектов "зеленой энергии" промышленного масштаба. Делегация посетила солнечную электростанцию, расположенную в Бабекском районе.

Затем состоялась встреча с представителями Государственной службы по недвижимости и земельным вопросам. На встрече были обсуждены вопросы выделения территорий для проектов "зеленой энергии".

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Версия на английском языке ФотоForeign companies may implement green energy projects in Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici şirkətlər Naxçıvanda "yaşıl enerji" layihələrini reallaşdıra bilər

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