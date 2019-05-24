​Индия в мае полностью прекратила импорт иранской нефти

Индия в мае полностью прекратила импорт сырой нефти из Ирана после отказа США продлить для нее исключения из санкций на поставки энергоносителей из Исламской Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал журналистам посол Индии в Соединенных Штатах Харш Вардхан Шрингла.

По словам дипломата, по состоянию на апрель текущего года его страна снизила ежемесячный объем импортируемой из Ирана нефти до 1 миллиона тонн.

"На этом все, больше мы не закупали нефть у Ирана", - сказал Шрингла, слова которого приводит агентство PTI.

Он отметил, что в Нью-Дели приняли во внимание озабоченность американской администрации в связи с продолжавшимися до текущего месяца поставками иранской нефти. В то же время, указал дипломат, решение о прекращении ее импорта из Ирана "имело для Индии высокую цену, поскольку страна столкнулась с необходимостью найти для себя альтернативные источники энергии".

Иранская нефть покрывала порядка 10% энергетических потребностей этой южноазиатской страны. В число крупнейших поставщиков "черного золота" в Индию также входят такие страны как Ирак и Саудовская Аравия.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Администрация президента США Дональда Трампа 22 апреля объявила, что не будет продлевать эти исключения.