 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Индия отказалась от долларов США в расчетах за иранскую нефть

    © conrtesy image

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Индия подписала меморандум о взаимопонимании, где обязуется расплачиваться индийскими рупиями за иранскую нефть.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Business Standard со ссылкой на источники.

    В публикации отмечается, что меморандум был подписан в начале ноября.

    "Документ был подписан сторонами вскоре после того, как США предоставили Индии и еще семи другим государствам временное исключение из-под действия нефтяных санкций в отношении Ирана, которые вступили в силу с 5 ноября. Индийские нефтеперерабатывающие компании будут перечислять средства за импортируемое сырье на счет Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) в одном из крупнейших индийских банков - UCO Bank. Половина этих средств пойдут на оплату Ираном товаров индийского экспорта", - пишет газета.

    Отметим, что 5 ноября 2018 года вступили в силу санкции США в отношении Ирана, под которые подпадают экспортные поставки иранской нефти. Однако американские власти выдали нескольким странам временные разрешения на закупки нефти у Ирана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi