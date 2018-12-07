Индия отказалась от долларов США в расчетах за иранскую нефть

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Индия подписала меморандум о взаимопонимании, где обязуется расплачиваться индийскими рупиями за иранскую нефть.

Как передает Report, об этом сообщила газета Business Standard со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что меморандум был подписан в начале ноября.

"Документ был подписан сторонами вскоре после того, как США предоставили Индии и еще семи другим государствам временное исключение из-под действия нефтяных санкций в отношении Ирана, которые вступили в силу с 5 ноября. Индийские нефтеперерабатывающие компании будут перечислять средства за импортируемое сырье на счет Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) в одном из крупнейших индийских банков - UCO Bank. Половина этих средств пойдут на оплату Ираном товаров индийского экспорта", - пишет газета.

Отметим, что 5 ноября 2018 года вступили в силу санкции США в отношении Ирана, под которые подпадают экспортные поставки иранской нефти. Однако американские власти выдали нескольким странам временные разрешения на закупки нефти у Ирана.