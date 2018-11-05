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Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Американские санкции против Ирана вступили в силу.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, ограничительные меры в основном коснутся экспорта нефти.

В пятницу Дональд Трамп объявил, что эти санкции стали самыми жесткими, которые Вашингтон когда-либо вводил против Тегерана. По его словам, "они уже оказывают разрушительное воздействие на иранскую экономику" - национальная валюта обесценилась за год на 70%, инфляция в октябре составила 37%, а в экономике начинается рецессия.

Власти Ирана резко отреагировали на новые санкции. Президент Хасан Рухани заявил, что страна продолжит продавать нефть и заставит Вашингтон "пожалеть". В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отметил, что с помощью санкций США хотели парализовать экономический рост страны, однако лишь укрепили самодостаточность Тегерана.