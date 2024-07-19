Индийская ONGC Videsh Limited приобрела у Equinor доли в проектах АЧГ и БТД

Индийская компания ONGC Videsh Limited подписала с норвежской Equinor окончательное соглашение о купли-продаже 0,615% долевого участия в проекте Азери-Чираг-Гюнешли и приобретение 0,737% акций в трубопроводной компании BTC Co, являющейся оператором нефтеп

Индийская компания ONGC Videsh Limited подписала с норвежской Equinor окончательное соглашение о купли-продаже 0,615% долевого участия в проекте Азери-Чираг-Гюнешли и о приобретении 0,737% акций в трубопроводной компании BTC Co, являющейся оператором нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальное сообщение индийской компании.

В нем отмечается, что общий объем инвестиций в эти приобретения составит до 60 миллионов долларов США. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие месяцы.

“Эти приобретения являются дополнением к существующей доле ONGC Videsh в проекте АЧГ в размере 2,31% и 2,36% - в трубопроводе БТД”, - говорится в информации.

ONGC Videsh Ltd., являющаяся дочерним предприятием индийской национальной нефтяной компании ONGC, занимается зарубежными операциями по разведке и добыче, и является крупнейшей в Индии международной компанией по разведке и добыче нефти и газа, имеющей 32 актива в 15 странах.

“Эти приобретения [в Азербайджане] соответствуют стратегической цели компании по обеспечению энергетической безопасности Индии путем добавления высококачественных международных активов в существующий портфель», - говорится в сообщении.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Срок его действия истекал в 2024 году, в сентябре 2017 года был подписан новый контракт, рассчитанный до 2050 года.

На данный момент доля BP plc в проекте составляет 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) - 25%, MOL - 9,57%, ExxonMobil - 6,79%, ONGC Videsh - 2,31%, Inpex Corp. - 9,31% и ITOCHU Oil - 3,65%, Equinor - 7,27%, TPAO - 5,73%.

Напомним, что 22 декабря 2023 года Equinor также заключила с SOCAR соглашение о продаже Госнефтекомпании своих активов в Азербайджане. В частности, Equinor продала SOCAR доли участия в проектах разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и нефтепровода БТД и 50% доли в проекте разработки месторождения "Карабах". Сделка будет считаться завершенной после выполнения ряда обязательств сторон.