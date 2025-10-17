Ильхам Мирзалиев: Системы комби представляют риски для безопасности и здоровья

Если соблюдать все технические и нормативные требования, централизованное отопление является самым эффективным и экологически безопасным способом обогрева в мире.

Об этом в интервью агентству Report рассказал председатель "Азеристилитечхизат" Ильхам Мирзалиев.

По его словам, у централизованных систем есть множество преимуществ: высокая энергоэффективность, удобство управления, техническая безопасность, минимальные выбросы в атмосферу и отсутствие прямого контакта с жильцами.

"Разница между работой ста индивидуальных котлов в 100 квартирах и одной общей котельной - колоссальная. С точки зрения экологии и безопасности централизованная система несомненно превосходит индивидуальные решения", - отметил Мирзалиев.

Глава компании подчеркнул, что использование индивидуальных котлов (система комби) сопряжено с рисками для здоровья и безопасности: "Опасность угарного газа, захламление балконов, отсутствие регулярного обслуживания оборудования - все это реальные проблемы. В централизованной системе таких рисков нет. Да, единственное преимущество индивидуального отопления - возможность включать и выключать систему по желанию пользователя, но по общим показателям эффективности централизованное отопление имеет очевидное преимущество".

Ильхам Мирзалиев напомнил, что согласно новому законодательству, установка индивидуальных систем отопления в новых строящихся зданиях запрещена.

"В новых проектах допускается только централизованное отопление. Исключения возможны лишь в особых случаях - например, если здание использует возобновляемые источники энергии. На старые здания этот закон не распространяется, так как он не имеет обратной силы. Однако большинство старых построек в ближайшие годы будет реконструировано в соответствии с Генеральным планом города, и таким образом переход на централизованное отопление будет осуществляться постепенно", - сказал представитель ведомства.

