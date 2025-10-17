İlham Mirzəliyev: "Kombi sistemləri təhlükəsizlik və sağlamlıq baxımından risklidir"
- 17 oktyabr, 2025
- 15:56
Əgər mərkəzləşdirilmiş sistemin bütün texniki və normativ tələblərinə əməl olunarsa, bu, dünyada ən səmərəli və ekoloji cəhətdən ən təhlükəsiz isitmə üsuludur.
Bunu "Report"a müsahibəsində "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev bildirib.
Onun sözlərinə görə, mərkəzi sistemin bir çox üstünlükləri var: "Enerji effektivliyi, idarəetmənin rahatlığı, texniki təhlükəsizlik, atmosferə az tullantı, sakinlərlə birbaşa təmasın olmaması və s. Məsələn, 100 mənzildə 100 kombinin işləməsi ilə bir qazanxananın işləməsi arasında böyük fərq var - ekoloji baxımdan da, təhlükəsizlik baxımından da mərkəzi sistem daha üstündür".
Sədr qeyd edib ki, kombi sistemləri həm təhlükəsizlik, həm də sağlamlıq baxımından risklidir: "Dəm qazı təhlükəsi, eyvanların zəbt olunması, cihazların baxımsız qalması kimi hallar mövcuddur. Mərkəzi sistemdə isə bu risklər yoxdur. Bəli, fərdi sistemin yeganə üstünlüyü istifadəçinin istədiyi vaxt sistemi açıb-söndürə bilməsidir, amma ümumi səmərəlilik baxımından mərkəzləşdirilmiş sistem açıq-aşkar üstünlük təşkil edir".
İ. Mirzəliyev xatırladıb ki, qəbul edilən qanuna əsasən, yeni layihələndirilən və tikilən binalarda fərdi istilik sistemlərinin quraşdırılması qadağandır: "Yalnız mərkəzləşdirilmiş sistem tətbiq olunmalıdır. Fərdi sistemlər yeni layihələndiriləcək binalarda yalnız istisna hallarda, xüsusi əsaslandırılmış vəziyyətlərdə - misal üçün bərpa olunan enerji mənbələrindən qidalandırıldığı hallarda mümkün olacaq. Köhnə binalara isə qanunun bu tələbi şamil edilmir, çünki onun geriyə qüvvəsi yoxdur. Həm də bir çox köhnə binalar yaxın illərdə şəhərin Baş Planına uyğun olaraq yenidən tikiləcək. Bu səbəbdən, mərhələli şəkildə, yeni inşaatlarda artıq mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminə keçid təmin ediləcək".
