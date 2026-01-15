Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Энергетика
    • 15 января, 2026
    • 15:09
    Ильхам Алиев утвердил создание Информационной системы энергоэффективности

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности".

    Как сообщает Report, глава государства подписал закон, принятый Милли Меджлис Азербайджана 23 декабря.

    Согласно изменениям, предусматривается создание Информационной системы энергоэффективности.

    В соответствии с новой статьей закона, через данную систему уполномоченным органом будут обеспечиваться государственный контроль в сфере рационального использования энергоресурсов и энергоэффективности, ведение реестра энергоаудиторов и организаций по энергоаудиту и надзор за их деятельностью, информационное обеспечение и просветительская работа, оценка потенциала энергоэффективности, организация паспортизации зданий по энергоэффективности.

    Кроме того, в системе будет размещаться перечень хозяйствующих субъектов и нежилых зданий, подлежащих обязательному энергоаудиту, список исполнителей услуг в сфере энергоэффективности, а также отчеты о текущем состоянии и развитии услуг по энергоэффективности.

