İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Prezident Enerji Effektivliyi İnformasiya Sisteminin yaradılmasını təsdiq edib

    Energetika
    • 15 yanvar, 2026
    • 14:59
    Prezident Enerji Effektivliyi İnformasiya Sisteminin yaradılmasını təsdiq edib

    Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin dekabrın 23-də qəbul etdiyi "Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, dəyişiklik Enerji Effektivliyi İnformasiya Sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutur.

    Qanuna əlavə edilmiş yeni maddəyə əsasən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) enerji effektivliyi informasiya sistemi vasitəsilə enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi sahəsində dövlət nəzarəti, enerji auditorlarının və enerji auditi üzrə təşkilatların reyestrinin aparılması və onların fəaliyyətinə nəzarət, informasiya təminatı və maarifləndirmə, effektivlik potensialının qiymətləndirilməsi, binaların enerji effektivliyi üzrə pasportlaşdırılmasının təşkili, habelə məcburi enerji auditi keçirilməli olan təsərrüfat subyektlərinin və qeyri-yaşayış binalarının siyahısının, enerji effektivliyi üzrə xidmətlərin icraçılarının siyahısının və enerji effektivliyi üzrə xidmətlərin mövcud vəziyyətinə və inkişafına dair hesabatın yerləşdirilməsi təmin edilir.

    İlham Əliyev Enerji Effektivliyi İnformasiya Sistemi
    Ильхам Алиев утвердил создание Информационной системы энергоэффективности
    Ilham Aliyev approves creation of energy efficiency information system

    Son xəbərlər

    15:15

    Çin Sədrinin Qırğızıstana bu il dövlət səfəri gözlənilir

    Region
    15:15

    "Baku City Karting"də yeniyetmənin ölümüylə nəticələnən hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    15:09

    "Xankəndi"nin yeni baş məşqçisi: "Klubun tarixinə düşdüyüm üçün çox sevinirəm"

    Futbol
    15:06
    Video

    Binəqədidə binada yanğın başlayıb

    Hadisə
    15:04

    Nazir müavini: "Avropa və Suriyaya 57 milyard kubmetrdən çox Azərbaycan qazı tədarük edilib"

    Energetika
    15:04

    Enerji effektivliyi informasiya sisteminin operatoru məlum olub

    Energetika
    15:03

    Prezident MİQ imtahanında iştirakın ödənişli olmasını təsdiqləyib

    Daxili siyasət
    15:03

    Trampın kürəkəni və xüsusi elçisinin Rusiyaya səfər edəcəkləri təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    15:02

    Yanvarın 17-dən hava şəraiti dəyişəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti