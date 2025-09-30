Ильхам Алиев: Мы внесли свой вклад в энергетическую безопасность многих стран

В энергетической сфере (совместно с Италией - ред.) было реализовано множество важных проектов. В частности, экспортируя азербайджанскую нефть и газ в Италию, мы смогли отправить на мировые рынки значительные объемы наших природных ресурсов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с итальянским коллегой Серджо Маттареллой заявлении для прессы.

"В то же время мы внесли свой вклад в энергетическую безопасность многих стран", - подчеркнул глава нашего государства.