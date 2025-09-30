İlham Əliyev: Bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəmizi vermişik
Energetika
- 30 sentyabr, 2025
- 19:41
Energetika sahəsində (İtaliya ilə - red.) bir çox önəmli layihələr icra edilmişdir. Xüsusilə Azərbaycan neftini və qazını İtaliyaya ixrac etməklə biz dünya bazarlarına geniş həcmdə öz təbii resurslarımızı göndərə bilmişik.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə mətbuata bəyanatında söyləyib.
"Eyni zamanda, bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə də öz töhfəmizi vermişik", - deyə dövlətimizin başçısı diqqətə çatdırıb.
Son xəbərlər
21:14
Cahangir Seyed Abbasi: "Bizə görə güclü komandalarla oynamaq bir şansdır"Komanda
21:04
Naməlum şəxslər Bundesverə məxsus təyyarəni pirotexniki vasitələrdən atəşə tutubDigər ölkələr
20:53
Türkiyə MTŞ-nin iclasında Ankara ilə İrəvan arasındakı normallaşma müzakirə olunubRegion
20:52
Mirzoyan: İrəvanla Bakı arasında sülh bütün region üçün vacibdirRegion
20:43
Azərbaycanla Əlcəzair arasında ikitərəfli əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi perspektivləri müzakirə edilibXarici siyasət
20:39
Azərbaycan müdafiə naziri Pakistan tərəfinə başsağlığı veribHərbi
20:37
Foto
Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin və onların hüquqi varislərinin ifadələri dinlənilibHadisə
20:32
Foto
Parisdə "Azərbaycanda minalar" adlı fotosərgi keçirilibXarici siyasət
20:18