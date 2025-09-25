Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев: Мир не сможет выжить без ископаемого топлива ни сегодня, ни в ближайшем будущем

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 21:13
    Ильхам Алиев: Мир не сможет выжить без ископаемого топлива ни сегодня, ни в ближайшем будущем

    Наряду с серьезной приверженностью зеленому переходу, мы не должны ставить перед собой нереалистичных целей.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Глава государства подчеркнул, что мир не сможет выжить без ископаемого топлива ни сегодня, ни в ближайшем будущем.

    Azərbaycan Prezidenti: Dünya bu gün və yaxın gələcəkdə mədən yanacaqları olmadan yaşaya bilməz
    President of Azerbaijan: The world cannot live without fossil fuels today and in the foreseeable future

