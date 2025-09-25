Ильхам Алиев: Мир не сможет выжить без ископаемого топлива ни сегодня, ни в ближайшем будущем

Наряду с серьезной приверженностью зеленому переходу, мы не должны ставить перед собой нереалистичных целей.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что мир не сможет выжить без ископаемого топлива ни сегодня, ни в ближайшем будущем.