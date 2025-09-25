Azərbaycan Prezidenti: Dünya bu gün və yaxın gələcəkdə mədən yanacaqları olmadan yaşaya bilməz
Energetika
- 25 sentyabr, 2025
- 21:11
Yaşıl keçidə ciddi şəkildə sadiq qalmaqla yanaşı, qarşımıza real olmayan hədəflər qoymamalıyıq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı bildirib.
Dövlətimizin başçısı, həmçinin vurğulayıb ki, dünya bu gün və yaxın gələcəkdə mədən yanacaqları olmadan yaşaya bilməz.
