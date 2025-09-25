İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Azərbaycan Prezidenti: Dünya bu gün və yaxın gələcəkdə mədən yanacaqları olmadan yaşaya bilməz

    Energetika
    • 25 sentyabr, 2025
    • 21:11
    Azərbaycan Prezidenti: Dünya bu gün və yaxın gələcəkdə mədən yanacaqları olmadan yaşaya bilməz

    Yaşıl keçidə ciddi şəkildə sadiq qalmaqla yanaşı, qarşımıza real olmayan hədəflər qoymamalıyıq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı bildirib.

    Dövlətimizin başçısı, həmçinin vurğulayıb ki, dünya bu gün və yaxın gələcəkdə mədən yanacaqları olmadan yaşaya bilməz.

    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası
    Ильхам Алиев: Мир не сможет выжить без ископаемого топлива ни сегодня, ни в ближайшем будущем
    President of Azerbaijan: The world cannot live without fossil fuels today and in the foreseeable future

    Son xəbərlər

    21:38

    Tramp: Qəzzada nizamlanmaya dair razılaşmalar tezliklə əldə olunacaq

    Digər ölkələr
    21:38

    Azərbaycanda təşkil olunacaq III MDB Oyunları üçün daha bir ölkə qeydiyyatdan keçib

    Fərdi
    21:33
    Foto

    Prezident İlham Əliyev BMT Baş katibi ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:24

    Azərbaycan Prezidenti BMT kürsüsündən beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib

    Xarici siyasət
    21:21

    İlham Əliyev: Biz həm müharibədə, həm də sülhdə qələbə qazandıq

    Daxili siyasət
    21:20

    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan qlobal səviyyədə humanitar yardım səyləri ilə qürur duyur

    Xarici siyasət
    21:19
    Foto

    Manvel Qriqoryanın etirafları məhkəmədə sübut kimi tədqiq edilib

    Daxili siyasət
    21:17

    Azərbaycan Prezidenti: Xəzər dənizi sürətlə kiçilir və əsas səbəb iqlim dəyişmələri deyil

    Ekologiya
    21:17
    Foto

    Ceyhun Bayramov bəhreynli həmkarı ilə regional prosesləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti