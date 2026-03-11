Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев: Энергетика остается главным двигателем отношений Азербайджана с ЕС

    Энергетика
    • 11 марта, 2026
    • 17:05
    Ильхам Алиев: Энергетика остается главным двигателем отношений Азербайджана с ЕС

    Энергетика была, есть и будет главным двигателем отношений между Азербайджаном и Евросоюзом.

    Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе совместного заявления для прессы с президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой.

    Президент подчеркнул, что 16 стран, большинство из которых являются членами ЕС, уже получают газ из Азербайджана.

    "Важной частью нашего партнерства всегда было, есть и, безусловно, будет сотрудничество в энергетической сфере, особенно после 2022 года, когда мы подписали с Европейской комиссией документ под названием "Стратегическое партнерство в энергетической сфере". С того времени мы увеличили экспорт газа в европейские страны - как по объемам, так и по количеству стран", - сказал он.

    По словам Ильхама Алиева, Азербайджан продолжает играть важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы и занимает первое место в мире среди поставщиков газа по трубопроводам.

    "Шестнадцать стран сегодня получают азербайджанский газ, поэтому наша роль в обеспечении энергетической безопасности многих государств растет, и потенциал для роста остается высоким", - подчеркнул Алиев.

    Президент также высоко оценил экономические показатели между Азербайджаном и Евросоюзом, отметив высокий потенциал развития двусторонней торговли.

    "В январе 50% нашего торгового оборота пришлось на Европейский союз. Это ясно демонстрирует, что для нас ЕС является торговым партнером номер один. Уверен, что с новыми проектами и инвестиционными возможностями инвестиции будут идти в обоих направлениях. Мы также активно инвестируем в Европу. Наш торговый оборот определенно будет расти", - сказал он.

