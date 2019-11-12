Премьер-министр: IGB позволит Болгарии избавиться от газовой зависимости

Не позднее следующего года Болгария сможет получать сжиженный газ из США, Катара, Кипра, Египта, а также природный газ из Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе проверки хода строительных работ в Хасково в рамках проекта интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria-IGB), предусматривающего доставку азербайджанского газа в Болгарию.

«В следующем году мы можем сказать болгарам: у вас нет газовой зависимости, и мы можем поставлять газ откуда угодно. Это реальная диверсификация», - сказал премьер.

В инспекции также приняли участие министр энергетики Теменужка Петкова, посол США Херро Мустафа, посол Греции Димитриос Хронопулос и посол Азербайджана Наргиз Гурбанова.

Премьер-министр подчеркнул, что строительство трубопровода - мечта многих поколений политиков.

«Мы очень рады поддержать Болгарию в ее усилиях по диверсификации источников энергии. Это исторический момент для меня и Азербайджана. Я поздравляю всех вас с этим знаменательным днем», - сказала посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова.

«Проект IGB очень важен для диверсификации и энергетической безопасности Болгарии. Энергетическая безопасность - это национальная безопасность», - сказал посол США.

«IGB сближает три страны в одном общем энергетическом проекте – плавучая станция и строительство терминала для сжиженного газа в Александруполисе, который будет общим проектом Греции, США и Болгарии, и этот интерконнектор является началом этого проекта», - заявил посол Греции.

Проект IGB включен в 7 приоритетных энергетических проектов Европейского Союза. Это приведет к реальной диверсификации маршрутов и источников поставок через Грецию посредством поставок в Каспийский регион, на Ближний Восток и в Восточное Средиземноморье через существующие и новые терминалы в Греции и Турции. По словам Б.Борисова, для строительства было мобилизовано необходимое оборудование, начались земляные работы, и трубы были доставлены в пределах первого километра трассы трубопровода.

Отметим, что IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шах Дениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения “Шах Дениз-2”. Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Ожидается, что строительство IGB будет завершено во второй половине 2020 года. Общая инвестиционная стоимость интерконнектора составляет 220 млн евро.

Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.