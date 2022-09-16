IGB получил предпоследний необходимый для ввода в строй документ

Принят предпоследний (15) акт о готовности газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB) к вводу в эксплуатацию на территории Болгарии.

Газовому интерконнектору Греция-Болгария (IGB) предоставлен предпоследний документ, подтверждающий окончательное завершение строительства, Акт 15, необходимый для ввода его в строй на территории Болгарии.

Об этом Report сказали в проектной компании ICGB, оператор линии, которая позволит поставлять азербайджанский газ доставляемый в Европу по Трансадриатическому трубопроводу.

"Интерконнектор Греция-Болгария теперь получил Акт 15 на территории Болгарии. Процедуры ввода трубопровода в эксплуатацию идут по графику, и коммерческие операции начнутся 1 октября", - сообщили в компании.

Для запланированного на первый день октября ввода в эксплуатацию необходимо получить последний разрешительный документ - Акт 16, подтверждающий полную готовность к работе газопровода.

"Мы предоставили госорганам все необходимые документы и ожидаем, что административные процедуры будут завершены к концу следующей недели, чтобы мы могли начать коммерческую эксплуатацию 1 октября, как и планировалось", - заявили руководители компании Теодора Васильева и Джордж Сатлас от Болгарии и Греции.