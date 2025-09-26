IFC: Азербайджану необходим пилотный офшорный проект в энергетике

Главным приоритетом для Азербайджана является обеспечение инвестиций в возобновляемую энергетику и развитие сетевой инфраструктуры.

Как передает Report, об этом заявил инвестиционный специалист Международной финансовой корпорации (IFC) Вячеслав Гордиенко в ходе проходящего в Баку мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия".

По его словам, в распоряжении Азербайджана уже имеется 1,7 гигаватта мощностей, распределенных по проектам до 2027 года.

"Обнадеживает тот факт, что реализуется масштабная инвестиционная программа в области возобновляемой энергетики в тесном сотрудничестве с Группой Всемирного банка. Помимо вопросов сети, для нас очевидно: как только проблема с ее мощностями решена, естественным образом возникает задача обеспечить предсказуемость доходов. Здесь ключевую роль играют договоры государственно-частного партнерства (PPA) - важно иметь надежного покупателя электроэнергии. При этом срок действия договора должен по возможности совпадать со сроком погашения кредита, что значительно повышает интерес инвесторов.

Что касается офшорных проектов, положительно воспринимается появление мощности в 200 мегаватт. Но важно подчеркнуть: это не пилотный проект. Несмотря на сложность темы, было бы полезно запустить именно пилотный проект, который бы стал ориентиром для дальнейшей реализации. В противном случае может сложиться впечатление, что эти возможности слишком масштабны для одной страны", - отметил специалист IFC.