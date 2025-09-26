İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    IFC: Azərbaycana energetika sahəsində pilot ofşor layihəsi lazımdır

    Energetika
    • 26 sentyabr, 2025
    • 12:44
    IFC: Azərbaycana energetika sahəsində pilot ofşor layihəsi lazımdır

    Azərbaycan üçün başlıca prioritet bərpa olunan enerji sahəsinə investisiyaların təmin edilməsi və şəbəkə infrastrukturunun inkişafıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (IFC) investisiya mütəxəssisi Vyaçeslav Qordiyenko Bakıda keçirilən "Yaşıl Enerji Həftəsi 2025: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya" adlı tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda artıq 1,7 giqavatt güc mövcuddur və 2027-ci ilədək olan dövrü əhatə edən layihələr üzrə bölüşdürülüb.

    "Dünya Bankı Qrupu ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində bərpa olunan enerji sahəsində irimiqyaslı investisiya proqramının həyata keçirilməsi ümidverici faktdır. Şəbəkə məsələləri ilə yanaşı, bizim üçün o da aydındır ki, şəbəkə gücləri problemi həll edildikdən sonra təbii olaraq gəlirlərin proqnozlaşdırılması mümkünlüyü ilə bağlı məsələ ortaya çıxır. Burada dövlət-özəl tərəfdaşlığı (PPA) müqavilələri mühüm rol oynayır - elektrik enerjisinin etibarlı alıcısına malik olmaq vacibdir. Bununla yanaşı, müqavilənin qüvvədə olma müddəti kreditin ödəniş müddəti ilə üst-üstə düşməlidir ki, bu da investorların marağını son dərəcə artırır.

    Ofşor layihələrə gəlincə, 200 meqavatt gücün yaradılması müsbət qarşılanır. Lakin vurğulamaq vacibdir ki, bu, pilot layihə deyil. Mövzunun mürəkkəbliyinə baxmayaraq, məhz gələcəkdə reallaşdırmaq üçün istinad nöqtəsi olacaq pilot ofşor layihəni başlatmaq faydalı olardı. Əks halda, belə təəssürat yarana bilər ki, bu imkanlar bir ölkə üçün həddindən artıq genişmiqyaslıdır", - IFC mütəxəssisi qeyd edib.

    Azərbaycan IFC yaşıl enerji Vyaçeslav Qordiyenko
    IFC: Азербайджану необходим пилотный офшорный проект в энергетике
    IFC: Azerbaijan needs pilot offshore energy project

    Son xəbərlər

    13:00

    Qanunvericilikdə "valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq" adı altında vahid anlayışdan istifadə olunacaq

    Milli Məclis
    13:00

    Paşinyan Nyu-Yorka gedir

    Region
    12:59

    Ermənistan İstintaq Komitəsinin idarə rəhbəri istefa verib

    Region
    12:58
    Foto

    Hüquq viktorinasında Polis Akademiyası ali təhsil müəssisələri arasında birinci olub

    Hadisə
    12:56
    Foto

    BMTM-də Anım Günü münasibətilə tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    12:53

    Azərbaycan Əlillər Futbolu Federasiyasının planları bəlli olub

    Futbol
    12:52

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi fermerlər üçün "Aqrar Təlim Platforması" hazırlayır

    ASK
    12:51

    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirakı ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    12:48

    IFC: Azərbaycan elektrik enerjisinə olan daxili tələbatın hüdudlarını aşa bilər

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti