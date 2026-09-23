IEC готова поддержать энергетическую стандартизацию в Азербайджане

Международная электротехническая комиссия (IEC) готова поддержать Азербайджан в области стандартизации и оценки соответствия в электроэнергетике, электронике, чистой энергетике и энергоэффективности.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, вопросы сотрудничества обсуждались на встрече главы ведомства Пярвиза Шахбазова с генеральным секретарем и главным исполнительным директором IEC Филиппом Мецгером.

Стороны рассмотрели возможности расширения взаимодействия в рамках ассоциированного членства Азербайджана в IEC, а также применение международных стандартов в сферах энергетического перехода, электрификации, возобновляемой энергетики, энергоэффективности и новых технологий.

Глава IEC высоко оценил растущую роль Азербайджана в глобальной энергетической и климатической повестке, в частности инициативы по борьбе с изменением климата, выдвинутые страной во время председательства на COP29.

По его словам, получение Азербайджаном в этом году статуса ассоциированного члена IEC создало новые возможности для сотрудничества.

Международная электротехническая комиссия выразила готовность оказывать стране поддержку в стандартизации и оценке соответствия в таких областях, как электротехника, электроника, чистая энергетика и повышение энергоэффективности.

Шахбазов проинформировал собеседника о проводимых в Азербайджане реформах в области энергетического перехода, развитии возобновляемых источников энергии и совершенствовании законодательной базы в сфере энергоэффективности.

Министр также рассказал о работе по приведению нормативно-правовой базы энергетического сектора в соответствие с международными стандартами и продолжении реализации энергетических инициатив, представленных в рамках COP29.