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    IEC готова поддержать энергетическую стандартизацию в Азербайджане

    Энергетика
    • 23 сентября, 2026
    • 13:16
    IEC готова поддержать энергетическую стандартизацию в Азербайджане

    Международная электротехническая комиссия (IEC) готова поддержать Азербайджан в области стандартизации и оценки соответствия в электроэнергетике, электронике, чистой энергетике и энергоэффективности.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, вопросы сотрудничества обсуждались на встрече главы ведомства Пярвиза Шахбазова с генеральным секретарем и главным исполнительным директором IEC Филиппом Мецгером.

    Стороны рассмотрели возможности расширения взаимодействия в рамках ассоциированного членства Азербайджана в IEC, а также применение международных стандартов в сферах энергетического перехода, электрификации, возобновляемой энергетики, энергоэффективности и новых технологий.

    Глава IEC высоко оценил растущую роль Азербайджана в глобальной энергетической и климатической повестке, в частности инициативы по борьбе с изменением климата, выдвинутые страной во время председательства на COP29.

    По его словам, получение Азербайджаном в этом году статуса ассоциированного члена IEC создало новые возможности для сотрудничества.

    Международная электротехническая комиссия выразила готовность оказывать стране поддержку в стандартизации и оценке соответствия в таких областях, как электротехника, электроника, чистая энергетика и повышение энергоэффективности.

    Шахбазов проинформировал собеседника о проводимых в Азербайджане реформах в области энергетического перехода, развитии возобновляемых источников энергии и совершенствовании законодательной базы в сфере энергоэффективности.

    Министр также рассказал о работе по приведению нормативно-правовой базы энергетического сектора в соответствие с международными стандартами и продолжении реализации энергетических инициатив, представленных в рамках COP29.

    IEC готова поддержать энергетическую стандартизацию в Азербайджане
    IEC готова поддержать энергетическую стандартизацию в Азербайджане
    Пярвиз Шахбазов Международная электротехническая комиссия (IEC) COP29
    Фото
    Azərbaycan IEC ilə enerji sahəsində standartlaşdırma üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib – YENİLƏNİB
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    Azerbaijan, IEC discuss cooperation on standardization in energy sector
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