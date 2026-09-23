İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan IEC ilə enerji sahəsində standartlaşdırma üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib – YENİLƏNİB

    Energetika
    • 23 sentyabr, 2026
    • 13:07
    Azərbaycan IEC ilə enerji sahəsində standartlaşdırma üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib – YENİLƏNİB

    Azərbaycan və Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiyası (IEC) arasında enerji sahəsində standartlaşdırma üzrə əməkdaşlıq müzakirə olunub.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu müzakirələr nazir Pərviz Şahbazovun IEC-nin baş katibi və baş icraçı direktoru Filip Metzqer ilə görüşündə aparılıb.

    Görüşdə Azərbaycanın IEC-yə assosiativ üzvlüyü çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, enerji keçidi, elektrikləşmə, bərpa olunan enerji, enerji səmərəliliyi və yeni texnologiyalar üzrə beynəlxalq standartların tətbiqi məsələləri müzakirə olunub.

    IEC-nin Baş katibi Azərbaycanın qlobal enerji və iqlim gündəliyində artan rolunu, xüsusilə COP29-a sədrliyi dövründə iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində irəli sürdüyü təşəbbüsləri yüksək qiymətləndirib. Azərbaycanın cari ildən təşkilatın assosiativ üzvü olmasının əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaratdığı bildirilib. Qeyd olunub ki, IEC elektrotexnika, elektronika, təmiz enerji və enerji səmərəliliyi sahələrində standartlaşdırma və uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə Azərbaycana dəstək göstərməyə hazırdır.

    Energetika naziri Azərbaycanda enerji keçidi istiqamətində həyata keçirilən islahatlar, bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı və enerji səmərəliliyi sahəsində qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi barədə məlumat verib. Enerji sektorunda normativ-hüquqi bazanın beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində görülən işlərdən, eləcə də COP29 çərçivəsində irəli sürülmüş enerji təşəbbüslərinin davam etdirilməsindən bəhs olunub. Enerji sektorunda həyata keçirilən layihələrdə müasir texnologiyaların tətbiqi baxımından IEC-nin texniki təcrübəsindən və standartlaşdırma mexanizmlərindən istifadənin əhəmiyyəti qeyd edilib.

    Görüşdə elektrikləşmənin qlobal enerji sisteminin və iqtisadiyyatın gələcək inkişafında əsas tendensiyalardan birinə çevrildiyi qeyd olunub. Bu baxımdan, yalnız yeni enerji istehsal güclərinin yaradılmasının deyil, elektrik enerjisinin ötürülməsi, mübadiləsi və istehlakçılara çatdırılmasını təmin edən müasir infrastrukturun inkişafının da vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Bu kontekstdə "Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsi üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.

    IEC ilə Milli Elektrotexniki Komitə və müvafiq texniki işçi qrupları çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi və yerli mütəxəssislərin standartların hazırlanması prosesində daha fəal iştirakının vacibliyi qeyd olunub.

    Azərbaycan və Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya (IEC) arasında assosiativ üzvlüyü çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Bu barədə müzakirələr P. Şahbazovun IEC-nin baş katibi və baş icraçı direktoru Filip Metzqer ilə görüşdə aparılıb.

    Nazir bildirib ki, enerji keçidi, elektrikləşmə və enerji səmərəliliyi sahələrində beynəlxalq standartların tətbiqi, yaşıl enerji dəhlizlərində yeni texnologiyalardan istifadə və mütəxəssislərin IEC standartlarının hazırlanmasında daha fəal iştirakı üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan IEC ilə enerji sahəsində standartlaşdırma üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib – YENİLƏNİB
    Azərbaycan IEC ilə enerji sahəsində standartlaşdırma üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib – YENİLƏNİB

    Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya (IEC) Pərviz Şahbazov Filip Metzqer
    Foto
    IEC готова поддержать энергетическую стандартизацию в Азербайджане
    Foto
    Azerbaijan, IEC discuss cooperation on standardization in energy sector
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:50

    Azərbaycan və Dominikan arasında viza rejimi ləğv olunub

    Xarici siyasət
    01:41

    Ərdoğan: BTC və TANAP etibarlı dəhlizlərdir

    Energetika
    01:13

    Azərbaycan klubları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayıb

    Futbol
    01:05

    Əraqçi Vadefulla görüşdə BMT və Aİ-ni tənqid edib

    Region
    00:53

    Azərbaycan və İraq regional və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    00:37

    Ceyhun Bayramov: TRIPP regional əlaqələrin inkişafına və sülhün möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    00:26

    Azərbaycan və Baham adaları arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    00:11

    Hörmüz boğazında yük gəmisi zərbəyə məruz qalıb, ölən var

    Digər ölkələr
    23:54

    Ceyhun Bayramov kiprli həmkarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti