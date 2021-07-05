IEA: В этом году по TAP будет прокачано более 5 млрд кубометров газа

По Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в первом полугодии этого года было экспортировано 3 млрд кубометров природного газа.

По Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в первом полугодии этого года было экспортировано 3 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (IEA).

В этом году объем газа, который будет транспортироваться по этому трубопроводу, превысит 5 млрд кубометров.

В отчете говорится, что в целом импорт газа по европейским трубопроводам в 2020 году сократился более чем на 10%. Причиной этого резкого снижения является сокращение поставок из России, Северной Африки и Ирана.

За это время поставки по трубопроводам Норвегии остались стабильными, а экспорт из Азербайджана увеличился более чем на 20% в год.

В отчете говорится, что в связи с увеличением импорта из России и Северной Африки и увеличением объемов импорта азербайджанского газа через TAP в Италию и Юго-Восточную Европу ожидается, что поставки газа по трубопроводу в 2021 году восстановятся до уровня 2019 года.

В отчете также отмечается, что за первые пять месяцев этого года добыча природного газа в Азербайджане увеличилась на 8% по сравнению с прошлым годом. Это было связано с ежегодным увеличением экспорта более чем на 40%. Поставки через TAP за первые пять месяцев этого года достигли 2,5 млрд кубометров.

TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.