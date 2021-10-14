IEA сообщило о росте добычи нефти в странах ОПЕК

Добыча нефти стран ОПЕК в сентябре выросла на 340 тыс. баррелей в сутки к августу, до 27,15 млн баррелей в сутки, причем лидерами роста продолжают оставаться Саудовская Аравия и Ирак.

Добыча нефти стран ОПЕК в сентябре выросла на 340 тыс. баррелей в сутки к августу, до 27,15 млн баррелей в сутки, причем лидерами роста продолжают оставаться Саудовская Аравия и Ирак.

Как передает Report, об этом говорится в октябрьском докладе Международного энергетического агентства (IEA).

Страны-участницы ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократили свою добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На сентябрь они составляли 4,96 млн баррелей в сутки.

Мировая добыча нефти упала на 260 тыс. баррелей в сутки в месячном выражении в сентябре, до 96 млн баррелей в сутки, за счет значительных потерь в США от урагана Ида на фоне снижения из-за ремонтно-технических работ в Канаде и Норвегии, говорится в докладе.

Как отмечает IEA, усилия ОПЕК+ не смогли компенсировать потери добычи почти в 1 млн баррелей в день за пределами альянса.

Согласно докладу, альянс ОПЕК+ в сентябре вновь перевыполнил соглашение по ограничению добычи нефти, достигнув показателя в 116%, при этом операционные ограничения в некоторых странах-членах, таких как Ангола, Нигерия и Малайзия, не позволяли ОПЕК+ обеспечить полное выделенное увеличение. Только страны ОПЕК соблюдали соглашение на 118%, а вне ОПЕК — на 113%.

IEA вновь понизило прогноз по росту в 2021 году добычи нефти со стороны стран, не входящих в альянс ОПЕК+, теперь ожидает его на уровне 390 тыс. баррелей в сутки. В сентябрьском докладе этот показатель прогнозировался на уровне 450 тыс. баррелей в сутки.

"Добыча нефти ОПЕК+ в 2021 году должна увеличиться в среднем на 1,2 млн баррелей в сутки, вне ОПЕК+ на 390 тыс. баррелей в сутки", — сообщается в докладе.

В то же время прогноз по росту добычи нефти вне ОПЕК+ на 2022 год был сохранен — примерно на уровне 1,8 млн баррелей в сутки.

IEA также повысило прогнозы по мировому спросу на нефть в 2021-2022 годах и теперь ожидает его роста на 5,5 млн баррелей в сутки в текущем и на 3,3 млн баррелей в сутки в следующем году, когда он вернется к доковидным уровням в 99,6 млн баррелей в день.

В предыдущем докладе рост спроса ожидался на уровне 5,2 млн и 3,2 млн баррелей в сутки соответственно.

Согласно октябрьскому прогнозу, в 2021 году спрос на нефть в мире составит 96,314 млн баррелей в день, тогда как в 2020 году он составлял 90,787 млн.

Как объясняет агентство, стремительный рост цен на природный газ спровоцировал переход на нефть, что может поддержать спрос на 500 тыс. баррелей в сутки по сравнению с нормальными условиями. В связи с этим организация повысила прогнозы на спрос на второе полугодие 2021 года и первый квартал 2022 года в среднем на 330 тыс. баррелей в день, говорится в докладе.