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IEA призывает ускорить вложения в экологически чистые виды энергии

IEA призывает ускорить вложения в экологически чистые виды энергии Мировые рынки энергоресурсов стоят на пороге еще большей ценовой волатильности в ближайшие годы на фоне недостаточных инвестиций. Дефицит сырья возможен во всех отраслях и регионах мира.
Энергетика
13 октября 2021 г. 09:49
IEA призывает ускорить вложения в экологически чистые виды энергии

Мировые рынки энергоресурсов стоят на пороге еще большей ценовой волатильности в ближайшие годы на фоне недостаточных инвестиций. Дефицит сырья возможен во всех отраслях и регионах мира.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (IEA) World Energy Outlook 2021.

"Мир столкнулся с ситуацией, когда инвестиции в добычу нефти и газа упали после кризисов 2014 и 2020 годов, а вложения в новые виды энергии еще недостаточны для того, чтобы обеспечить растущие потребности планеты, пишут эксперты IEA. "Дефицит вероятен во всех секторах энергетики и во всех регионах", - говорится в отчете, который рассматривает развитие энергетики в период до 2050 года. Однако IEA не призывает инвестировать в добычу ископаемых видов топлива, отмечая, что "необходимо ускорить вложения в экологически чистые виды энергии, иначе мир ждет период высокой турбулентности и волатильности", предупреждают в агентстве.

В то же время в IEA не ждут, что период высоких цен на энергоносители, начавшийся в 2021 году, продлится очень долго.

В своем прогнозе IEA опирается на три основных сценария развития мировой энергетики, каждый из которых различается масштабами климатических реформ. По всем сценариям спрос на нефть будет снижаться в перспективе до 2050 года.

При этом в IEA предупредили о том, что климатические изменения несут риски неустойчивости энергосистем. Так, по подсчетам агентства, около четверти мощностей глобальных электросетей подвержены риску разрушения от воздействия шквальных ветров. Даже в самом умеренном сценарии количество дней с экстремально жаркой погодой возрастет вдвое в период до 2050 года, что также усилит нагрузку на электрогенерацию.

К тому же в IEA считают, что слишком медленные темпы энергоперехода приведут к тому, что люди будут чаще умирать от загрязнения воздуха в течение ближайших десяти лет. Однако, если человечеству удастся достичь углеродной нейтральности к 2050 году, этот риск может снизиться на 40%.

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Версия на английском языке IEA urges to step up investment in clean energy

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