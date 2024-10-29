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ICGB и операторы региона CESEC договорились об общих стандартах качества газа

ICGB и операторы региона CESEC договорились об общих стандартах качества газа Трубопроводная компания ICGB (оператор межсетевого соединения Греция-Болгария, IGB) подписала меморандум с операторами газовых сетей региона энергетической связанности Центральной и Юго-Восточной Европы (CESEC) о совместном подходе к требованиям к качеств
Энергетика
29 октября 2024 г. 17:43
ICGB и операторы региона CESEC договорились об общих стандартах качества газа

Трубопроводная компания ICGB (оператор межсетевого соединения Греция-Болгария, IGB) подписала меморандум с операторами газовых сетей региона Центральной и Юго-Восточной Европы (CESEC) о совместном подходе к требованиям по качеству газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение ICGB.

“ICGB подписала Меморандум о взаимопонимании по совместному подходу и плану действий по гармонизации [унификации] требований к качеству газа в точках соединения (IP) [трубопровода IGB к газовым сетям стран] в регионе CESEC”, - говорится в информации.

Отмечается, что газовые операторы в регионе CESEC совместно с Европейской комиссией в настоящее время отдают приоритет гармонизации параметров качества газа, поскольку регион стремится постоянно сокращать свою зависимость от российского топлива за счет новых источников поставок, таких как Южный газовый коридор и импорт сжиженного природного газа через Грецию.

“Эти диверсифицированные источники поставляются с различными параметрами качества газа, что требует стандартизации для обеспечения взаимодействия газовой инфраструктуры и обеспечения бесперебойной трансграничной торговли им и его транспортировки”,- говорится в информации.

Компания отмечает, что на последнем заседании операторов CESEC в Будапеште газовые операторы Болгарии, Греции, Румынии, Северной Македонии, Хорватии, Молдовы, Украины, Словении и Венгрии взяли на себя обязательство по совместным действиям, “направленным на укрепление энергетической безопасности региона”.

По информации ICGB, газовые операторы Болгарии, Греции, Румынии, Северной Македонии, Хорватии, Молдовы, Украины, Словении и Венгрии к 30 апреля 2025 года проведут совместную оценку влияния гармонизации требований к качеству газа в регионе на соглашения о подключении к сетям и должны подготовить план действий, содержащий оценку необходимых шагов и сроков разработки единых требований.

Это имеет решающее значение для максимального использования существующей инфраструктуры, обеспечения взаимодействия и полного использования потенциала для диверсифицированных потоков газа. Предлагаемый подход направлен на обеспечение прозрачности для пользователей сети и в конечном итоге станет ключевым для обеспечения устойчивого и доступного энергетического перехода, поддерживая амбиции ЕС по полностью интегрированному внутреннему энергетическому рынку”, - отметили исполнительные директора ICGB Джордж Сатлас и Теодора Георгиева.

Интерконнектор Греция-Болгария соединяет Болгарию с Южным газовым коридором и является частью Вертикального газового коридора. В настоящее время интерконнектор обеспечивает около 70% внутреннего потребления природного газа в Болгарии и является надежным маршрутом для диверсифицированных поставок на ключевые рынки, такие как Молдова и Украина.

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Версия на английском языке ICGB and CESEC region operators agree on common gas quality standards

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