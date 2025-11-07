ICGB и газовые операторы 5 стран Восточной Европы запускают новые маршруты поставок газа в Украину

Трубопроводная компания ICGB, независимый оператор интерконнектора Греция–Болгария (IGB), совместно с операторами газотранспортных систем (ГТС) Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины подписала соглашение о запуске двух новых маршрутов для транспортировки природного газа из северной части Греции в Украину.

Как передает Report со ссылкой на сообщение компании, решение было принято в ходе 6-го заседания Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC), прошедшего 6–7 ноября в Афинах. Новые маршруты направлены на укрепление энергетической безопасности региона и представлены на утверждение национальным энергетическим регуляторам.

Маршруты 2 и 3 (Route 2 и Route 3) представляют собой специализированные продукты, предназначенные для транспортировки природного газа с СПГ-терминала в Александруполисе и Трансадриатического трубопровода (TAP) через греко-болгарский интерконнектор IGB и далее через Трансбалканский трубопровод, Румынию и Молдову в Украину.

"В совместном письме к регулирующим органам операторы газотранспортных систем предлагают сделать маршруты Route 2 и Route 3 доступными с декабря 2025 года по апрель 2026 года", - говорится в информации.

Компания отмечает, что создание маршрутов 2 и 3 дополняет успешный запуск маршрута 1 ранее в этом году и, как ожидается, значительно повысит устойчивость сетей газоснабжения по всему региону.

"Подписание сегодняшнего соглашения демонстрирует общую решимость операторов региона действовать солидарно и обеспечивать безопасную и доступную трансграничную транспортировку энергоносителей", - заявили исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Компания также сообщила, что ввела существенную скидку на свой тариф - 46%, подтверждая приверженность компании созданию экономически жизнеспособных и конкурентоспособных вариантов трансграничных поставок газа.

"Скоординированные усилия ICGB и операторов газотранспортных систем Греции (DESFA S.A.), Болгарии (Bulgartransgaz EAD), Румынии (Transgaz S.A.), Молдовы (Vestmoldtransgaz SRL) и Украины (GTSOU LLC) соответствуют стратегии Европейской комиссии по диверсификации маршрутов поставок газа и постепенной замене российского газа СПГ и каспийским газом. Реализация новых маршрутов, подкрепленная снижением тарифов, расширит возможности Европы по поставкам газа туда, где он наиболее востребован, укрепляя энергетическую солидарность и поддерживая Украину в обеспечении энергетической стабильности", - говорится в информации.

Route 2 начинается в точке межсистемного соединения Амфитрити на сети DESFA, проходит по греко-болгарскому интерконнектору (IGB) и далее по Трансбалканскому коридору: Амфитрити – Комотини (IGB) – Стара-Загора – Негру-Вода 1 / Кардам – Исакча 1 / Орловка – Каушаны – Гребеняки.

Route 3 начинается в точке межсистемного соединения IGB с TAP и следует тем же путем: Комотини (вход от TAP) – Стара-Загора – Негру-Вода 1 / Кардам – Исакча 1 / Орловка – Каушаны – Гребеняки.