И.о. министра: Bulgargaz существует благодаря контракту с Азербайджаном

Национальная газовая компания Болгарии Bulgargaz фактически находится в состоянии банкротства, и единственной причиной сохранения ее операционной устойчивости остается долгосрочный контракт на поставку газа из Азербайджана, который является крайне выгодным для болгарской стороны.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Болгарии Трайчо Трайков в эфире Болгарского национального радио.

По его словам, компания Bulgargaz не выполняет свои обязательства по контракту с турецкой государственной нефтегазовой компанией BOTAŞ, что создает серьезные риски в случае предъявления претензий со стороны Анкары.

Т.Трайков также сообщил о намерении провести встречи с экспертами и представителями BOTAŞ с целью пересмотра условий соглашения, подписанного в конце 2022 года. Он подчеркнул, что ситуация на европейском газовом рынке может существенно измениться к концу 2027 года, когда импорт российского трубопроводного газа в ЕС будет окончательно прекращен.

Руководство Bulgargaz объясняет сложное финансовое положение компании условиями контракта с BOTAŞ, а также задолженностью компании "Топлофикация-София" ЕАД - основного поставщика центрального отопления и горячей воды в столице Болгарии.

Соглашение с турецкой стороной предусматривает доступ к терминалам сжиженного природного газа и поставки до 1,5 млрд кубометров газа ежегодно, что превышает текущие потребности страны и обязывает болгарскую сторону оплачивать резервирование мощностей. Контракт действует до 2035 года.

Задолженность "Топлофикации-София" перед Bulgargaz превышает 1,25 млрд левов (около 615 млн евро).

Азербайджан поставляет природный газ в Болгарию в рамках Южного газового коридора- стратегического маршрута диверсификации поставок в Европу. Газ проходит по следующей инфраструктурной цепочке: по Южно-Кавказскому газопроводу (SCP) от месторождения "Шах-Дениз" через Азербайджан и Грузию до границы с Турцией, далее по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) через территорию Турции до границы с Грецией. Затем по Трансадриатическому газопроводу (TAP) по территории Греции и через интерконнектор Греция-Болгария (IGB) протяженностью 182 км, соединяющий TAP в районе Комотини с болгарской газовой сетью в Стара-Загоре.

Изначально соглашение, подписанное в 2013 году сроком на 25 лет, предусматривало поставку 1 млрд кубометров газа в год. Однако на фоне энергетического кризиса и роста потребностей Софии объемы постепенно увеличивались: в 2024 году поставки достигли 1,896 млрд кубометров, а в 2025 году - 1,931 млрд кубометров.

В настоящее время азербайджанский газ покрывает от 70% до 80% внутреннего потребления Болгарии.

С июня 2024 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала осуществлять не только поставки газа оператору Bulgargaz, но и прямые продажи промышленным предприятиям Болгарии. С сентября 2024 года начались также прямые поставки социальным объектам страны.