Хикмет Абдуллаев: SOCAR переведет мониторинг выбросов на собственные ресурсы

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) намерена полностью перевести мониторинг выбросов на собственные ресурсы.

Как передает Report, об этом заявил заместитель вице-президента SOCAR по вопросам энергетического перехода, окружающей среды и декарбонизации Хикмет Абдуллаев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026).

"На каждом этапе работы по сокращению выбросов метана, от замеров на местах до аналитики, мы привлекали иностранных экспертов, параллельно закладывая в контракты обязательства по обучению нашего персонала. Наша главная цель - выполнять весь этот комплекс работ исключительно своими силами и сформировать соответствующие компетенции внутри страны. В связи с ужесточением нормативных актов ЕС в отношении метана, соблюдение этих норм становится регуляторным требованием, и мы действуем на опережение", - сказал Абдуллаев.

По его словам, для решения этой задачи задействованы специализированные дочерние структуры компании, и процесс формирования внутренних ресурсов продолжается.

"При этом сокращение выбросов метана в долгосрочной перспективе окупается за счет возврата сырья в систему", - подчеркнул он.