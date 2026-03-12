Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Энергетика
    • 12 марта, 2026
    • 20:16
    Хайян Абдаль Гани: Ирак близок к подписанию соглашения об экспорте нефти через Джейхан

    Министр нефти Ирака Хайян Абдаль Гани заявил о подписании в скором времени соглашения об экспорте нефти через нефтяной терминал в Джейхане (Турция).

    Как передает Report со ссылкой на иракские СМИ, об этом Гани заявил в интервью телеканалу "Аль-Иракия".

    Он также сообщил, что Иран активизировал план транспортировки около 200 тыс. баррелей нефти в сутки нефтеналивными автоцистернами через Турцию, Сирию и Иорданию.

    По словам министра, эти меры предпринимаются в рамках поиска альтернативных маршрутов экспорта нефти после изменения ситуации в Ормузском проливе.

    Он отметил, что прекращение экспорта нефти с южных портов вынудило власти искать новые способы поставок сырья на внешние рынки.

    "Мы близки к подписанию соглашения об экспорте нефти через Джейхан", - сказал он, не предоставив дополнительных подробностей.

    Гани также подчеркнул, что экспорт нефти обеспечивает около 90% доходов Ирака, поэтому правительство приняло решение сохранить добычу на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.

    При этом, по его словам, производство нефтепродуктов и поставки топлива для внутреннего рынка продолжаются бесперебойно, а нефтеперерабатывающие заводы работают на полной мощности.

    На фоне сложившейся ситуации власти Багдада подвергаются критике внутри страны из-за высокой зависимости от экспорта нефти через южные порты и отсутствия завершенных альтернативных маршрутов поставок через Иорданию или Сирию.

