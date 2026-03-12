Хайян Абдаль Гани: Ирак близок к подписанию соглашения об экспорте нефти через Джейхан

Министр нефти Ирака Хайян Абдаль Гани заявил о подписании в скором времени соглашения об экспорте нефти через нефтяной терминал в Джейхане (Турция).

Как передает Report со ссылкой на иракские СМИ, об этом Гани заявил в интервью телеканалу "Аль-Иракия".

Он также сообщил, что Иран активизировал план транспортировки около 200 тыс. баррелей нефти в сутки нефтеналивными автоцистернами через Турцию, Сирию и Иорданию.

По словам министра, эти меры предпринимаются в рамках поиска альтернативных маршрутов экспорта нефти после изменения ситуации в Ормузском проливе.

Он отметил, что прекращение экспорта нефти с южных портов вынудило власти искать новые способы поставок сырья на внешние рынки.

"Мы близки к подписанию соглашения об экспорте нефти через Джейхан", - сказал он, не предоставив дополнительных подробностей.

Гани также подчеркнул, что экспорт нефти обеспечивает около 90% доходов Ирака, поэтому правительство приняло решение сохранить добычу на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.

При этом, по его словам, производство нефтепродуктов и поставки топлива для внутреннего рынка продолжаются бесперебойно, а нефтеперерабатывающие заводы работают на полной мощности.

На фоне сложившейся ситуации власти Багдада подвергаются критике внутри страны из-за высокой зависимости от экспорта нефти через южные порты и отсутствия завершенных альтернативных маршрутов поставок через Иорданию или Сирию.