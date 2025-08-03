Haber Global: Поставки азербайджанского газа вселяют в сирийский народ надежду на будущее

Поставка природного газа из Азербайджана через Турцию в сирийский город Алеппо была встречена местным населением с большим воодушевлением.

Поставка природного газа из Азербайджана через Турцию в сирийский город Алеппо была встречена местным населением с большим воодушевлением.

Как сообщает Report, об этом говорится в репортаже турецкого телеканала Haber Global.

Отмечается, что в Алеппо назрели проблемы с электроэнергией и природным газом. Жители города и близлежащих территорий с радостью воспринимают поставки азербайджанского газа. Это вселяет в них надежду на будущее.

Жители отметили, что если будет построена инфраструктура, уровень жизни в Алеппо улучшится и войдет в свое привычное русло.

"Алеппо - второй по величине промышленный город Сирии. У меня там есть фабрика, но я не могу ее запустить, потому что нет электричества. Турция нам очень помогла. Мы пытаемся наладить нашу работу, вернуть наши семьи в город. С каждым днем ситуация улучшается", - сказал один из жителей.

Отмечается, что в Сирию будет поставляться 2 млрд кубометров природного газа в год. Жители, проживающие здесь, с надеждой смотрят в будущее. В то же время, после обеспечения Алеппо и других городов электроэнергией, жизнь здесь улучшится.