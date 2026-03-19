Гурбанмаммет Эльясов: Ашхабад и Баку могут сотрудничать в производстве зеленого водорода

Туркменистан и Азербайджан проявляют большой интерес к развитию "зеленой" энергетики, готовы взаимодействовать в этом направлении.

Об этом в интервью Report заявил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов.

"Туркменистан и Азербайджан проявляют растущий интерес к развитию "зеленой" энергетики несмотря на то, что страны являются крупными энергетическими державами, богатыми природными запасами нефти и газа. Одним из обсуждаемых направлений является участие Туркменистана в формировании "зеленых" энергетических коридоров через Каспийское море", - сказал он.

По его словам, такие проекты предполагают создание инфраструктуры для передачи электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, в страны Европы через регион Южного Кавказа: "В этом контексте Азербайджан рассматривается как важный транзитный центр, способный обеспечить транспортировку "зеленой" энергии на международные рынки".

Гурбанмаммет Эльясов отметил, что перспективным направлением сотрудничества может стать совместное развитие проектов в области солнечной и ветровой энергетики.

По его словам, Туркменистан обладает значительными природными ресурсами для развития солнечных электростанций, тогда как Азербайджан активно реализует проекты по освоению ветрового потенциала, в том числе в акватории Каспийского моря. Объединение этих возможностей может способствовать созданию новых региональных энергетических инициатив.

"Также важным направлением может стать развитие совместной инфраструктуры для передачи и экспорта "зеленой" электроэнергии. Это может включать строительство подводных кабельных линий через Каспийское море, интеграцию энергетических систем и участие в региональных проектах по экспорту электроэнергии в европейском направлении", - подчеркнул посол.

Он добавил, что дополнительные перспективы сотрудничества открываются в области производства и транспортировки "зеленого" водорода, внедрения энергоэффективных технологий, а также обмена опытом и инвестициями в развитие возобновляемой энергетики: "Совместные исследования, технологическое сотрудничество и участие в международных энергетических инициативах могут стать важной частью долгосрочного партнерства между двумя странами. Таким образом, развитие сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в сфере "зеленой" энергетики, включая участие в зеленых экспортных коридорах через Каспий, может способствовать диверсификации энергетических рынков, укреплению региональной энергетической безопасности и продвижению устойчивого развития".

