    Грузия в сентябре вчетверо увеличила закупку нефти и нефтяных масел из Азербайджана

    Энергетика
    • 21 октября, 2025
    • 15:38
    Грузия за 9 месяцев текущего года импортировала из Азербайджана 95,21 тыс. тонн нефти и нефтяных масел на сумму $65,6 млн.

    Согласно расчетам Report, основанным на данных Национальной статистической службы Грузии, это на 13% меньше в стоимостном и на 0,4% - в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Азербайджан занимает 5-е место среди стран, экспортирующих нефть и нефтяные масла в Грузию.

    Только в сентябре Грузия импортировала из Азербайджана 22,3 тыс. тонн нефти и нефтяных масел на сумму $15,3 млн, что соответственно в 4 и 3,5 раза больше, чем годом ранее.

    За первые 9 месяцев этого года Грузия закупила из зарубежных стран 1 млн 291 тыс. тонн нефти и нефтяных масел на сумму $972,24 млн, что соответственно на 10% больше и на 1% меньше, чем годом ранее.

    За отчетный период Грузия импортировала 554,6 тыс. тонн нефти и нефтяных масел из России на сумму $387,54 млн, из Румынии - 242 тыс. тонн на сумму $183 млн, из Болгарии -185 тыс. тонн на сумму $136 млн, из Турции - 73,9 тыс. тонн на сумму $67 млн.

