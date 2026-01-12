Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Грузия в 2026 году закупит около 3 млрд кубометров газа у Азербайджана

    Энергетика
    • 12 января, 2026
    • 11:42
    Грузия в 2026 году закупит около 3 млрд кубометров газа у Азербайджана

    Грузия в 2026 году планирует закупить 2,926 млрд кубометров газа у Азербайджана.

    Как сообщает Report, такие данные приводятся в балансе природного газа на 2026 год, утвержденном Министерством экономики и устойчивого развития.

    Документ охватывает период с 1 января по 31 декабря 2026 года и определяет объемы газа, которые страна будет получать от различных стран.

    Согласно документу, в общей сложности Грузия получит 3,34 млрд кубометров природного газа в 2026 году.

    Из них 2,926 млрд кубометров поступит из Азербайджана, включая газ с месторождения "Шахдениз" - 1,645 млрд кубометров. Поставки газа со стороны Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Грузию в 2026 году составят 1,281 млрд кубометров. Таким образом, в структуре импорта газа Грузией на долю Азербайджана придется 87,6%.

    Поставки газа из России составят 400 млн кубометров.

    Местная добыча составит 14,058 млн кубометров.

