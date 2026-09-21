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    Грузия увеличила расходы на импорт топлива и смазочных масел из Азербайджана на 23%

    Энергетика
    • 21 сентября, 2026
    • 12:32
    Грузия увеличила расходы на импорт топлива и смазочных масел из Азербайджана на 23%

    В январе-августе текущего года Грузия импортировала из Азербайджана топливо и смазочные материалы на сумму $234,2 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии, это на 23% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Таким образом, Азербайджан занял второе место среди стран, поставляющих данную продукцию в Грузию.

    Только в августе Грузия приобрела у Азербайджана топливо и смазочные материалы на $27,3 млн, что на 1,8% меньше показателей годичной давности.

    За 8 месяцев текущего года Грузия закупила у зарубежных стран топливо и смазочные материалы на $1 млрд 864 млн, что на 55,6% больше показателя годичной давности.

    В отчетный период Грузия импортировала продукцию из России на сумму $796 млн, из Турции - на $191 млн, из Румынии - на $155 млн, из Болгарии - на $110 млн.

    Напомним, что в 2025 году Грузия закупила из-за рубежа топливо и смазочные материалы на сумму $1,6 млрд, из которых $145 млн пришлось на долю Азербайджана.

    Импорт топлива Экспорт топлива Азербайджано-грузинские отношения
    Gürcüstan Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağı idxalına çəkdiyi xərci 23 % artırıb
    Georgia's fuel imports from Azerbaijan rise 23% in January-August

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