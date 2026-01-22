Грузия увеличила расходы на импорт минеральной продукции из Азербайджана на 13%

Грузия в 2025 году импортировала из Азербайджана минеральную продукцию на сумму $475 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 13% больше по сравнению с 2024 годом.

Азербайджан занял второе место среди стран-поставщиков минеральной продукции на грузинский рынок.

В целом в 2025 году Грузия импортировала минеральную продукцию из зарубежных стран на сумму $2 млрд 348 млн, что на 8,5% превышает показатель предыдущего года.

В 2024 году объем импорта минеральной продукции в Грузию составил $2 млрд 165 млн, из которых $423 млн пришлись на долю Азербайджана.