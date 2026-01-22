Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Грузия увеличила расходы на импорт минеральной продукции из Азербайджана на 13%

    Энергетика
    • 22 января, 2026
    • 17:34
    Грузия увеличила расходы на импорт минеральной продукции из Азербайджана на 13%

    Грузия в 2025 году импортировала из Азербайджана минеральную продукцию на сумму $475 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 13% больше по сравнению с 2024 годом.

    Азербайджан занял второе место среди стран-поставщиков минеральной продукции на грузинский рынок.

    В целом в 2025 году Грузия импортировала минеральную продукцию из зарубежных стран на сумму $2 млрд 348 млн, что на 8,5% превышает показатель предыдущего года.

    В 2024 году объем импорта минеральной продукции в Грузию составил $2 млрд 165 млн, из которых $423 млн пришлись на долю Азербайджана.

