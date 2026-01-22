Грузия увеличила расходы на импорт минеральной продукции из Азербайджана на 13%
Энергетика
- 22 января, 2026
- 17:34
Грузия в 2025 году импортировала из Азербайджана минеральную продукцию на сумму $475 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 13% больше по сравнению с 2024 годом.
Азербайджан занял второе место среди стран-поставщиков минеральной продукции на грузинский рынок.
В целом в 2025 году Грузия импортировала минеральную продукцию из зарубежных стран на сумму $2 млрд 348 млн, что на 8,5% превышает показатель предыдущего года.
В 2024 году объем импорта минеральной продукции в Грузию составил $2 млрд 165 млн, из которых $423 млн пришлись на долю Азербайджана.
Последние новости
17:44
Казахстан и Турция готовятся к практической реализации совместных геологоразведочных проектовВ регионе
17:43
Трамп о переговорах с Зеленским: Все хотят, чтобы война закончиласьДругие страны
17:42
MEDİA призвало Meta принять меры в отношении фейков в Facebook от имени президента АзербайджанаМедиа
17:41
В Гяндже столкнулись три автомобиля, есть пострадавшиеПроисшествия
17:38
Советник Зеленского: Встреча с Трампом прошла очень хорошоДругие страны
17:35
Федерация каратэ Азербайджана наградила Информационное агентство ReportИндивидуальные
17:34
Грузия увеличила расходы на импорт минеральной продукции из Азербайджана на 13%Энергетика
17:31
Италия купила 56% экспортированной Азербайджаном нефти в прошлом годуЭнергетика
17:31