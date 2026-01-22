İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Gürcüstanın Azərbaycandan mineral məhsul idxalına çəkdiyi xərc 13 % artıb

    Energetika
    • 22 yanvar, 2026
    • 16:29
    Gürcüstanın Azərbaycandan mineral məhsul idxalına çəkdiyi xərc 13 % artıb

    Ötən il Gürcüstan Azərbaycandan 475 milyon ABŞ dolları dəyərində mineral məhsul idxal edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən 13 % çoxdur.

    Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstana mineral məhsul tədarük edən ölkələr sırasında 2-ci yerdə qərarlaşıb.

    2025-ci ildə Gürcüstan xarici ölkələrdən 2 milyard 348 milyon ABŞ dolları dəyərində mineral məhsul alıb ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 8,5 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstan Rusiyadan 862 milyon ABŞ dolları, Rumıniyadan 231 milyon ABŞ dolları, Bolqarıstandan 193 milyon ABŞ dolları, Türkiyədən 155 milyon ABŞ dolları dəyərində mineral məhsul idxal edib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan xaricdən 2 milyard 165 milyon ABŞ dolları dəyərində mineral məhsul alıb ki, bunun da 423 milyon ABŞ dolları Azərbaycanın payına düşüb.

    Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi Azərbaycan mineral məhsul

    Son xəbərlər

    17:07

    MEDİA: Azərbaycan Prezidentinin adından "deepfake" texnologiyası ilə hazırlanmış, reallığı əks etdirməyən açıqlama yayılıb

    Daxili siyasət
    17:05

    Ötən il Azərbaycanın ixrac etdiyi neftin 56 %-ini İtaliya alıb

    Energetika
    17:01

    Deputat: "Kənd təsərrüfatına subsidiyaların verilməsi fermerlərə xeyir gətirmir"

    ASK
    17:00

    Azərbaycan Karate Federasiyası 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunan tədbir keçirib

    Fərdi
    16:58

    Yaxın zamanda robotik cərrahiyyə əməliyyatı ilə böyrək köçürülməsi də icra olunacaq

    Sağlamlıq
    16:52

    AZAL pərakəndə satış üzrə NDC strategiyasının inkişafı üçün "Accelya" ilə əməkdaşlığa başlayır

    İnfrastruktur
    16:50

    Zərdabda avtomat və qumbara aşkar olunub

    Hadisə
    16:47

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma ticarət münasibətlərinin yaranmasında da özünü göstərir

    Xarici siyasət
    16:46

    Deputat: "Sıravi fermerlər və sahibkarlar üçün torpaq icarəsi prosedurları sadələşdirilməlidir"

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti