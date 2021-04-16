Грузия увеличила импорт нефтяного битума из Азербайджана более чем на 43%

В годовом сравнении объем импорта нефтепродуктов увеличился на 43,3% или в 1,4 раза

В I квартале этого года Грузия импортировала из Азербайджана 8,6 тыс. тонн нефтяного битума.

Об этом сообщили в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии, передает грузинское бюро Report.

За отчетный период Азербайджан удовлетворил 84,3% потребностей соседней страны в нефтепродуктах.

В годовом сравнении объем импорта нефтепродуктов увеличился на 43,3% или в 1,4 раза.

В январе-марте соседняя страна закупила в целом 10,2 тыс. тонн нефтяного битума, что на 28,7% или на 4,1 тыс. тонн меньше аналогичного показателя прошлого года.