Грузия увеличила импорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 4 раза

В январе-марте этого года Грузия импортировала из Азербайджана 31 177 тонн нефти и нефтепродуктов на сумму $22,1 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии, это в 4 раза больше и в количественном выражениях по сравнению с показателями аналогичного периода 2025 года.

Таким образом, Азербайджан занял 5-е место среди стран, из которых Грузия импортирует нефть и нефтепродукты.

В первые 3 месяца 2026 года Грузия закупила из зарубежных стран 451 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму $339 млн, что соответственно на 12% и 13% больше показателей годом ранее.