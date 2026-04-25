    Грузия увеличила импорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 4 раза

    25 апреля, 2026
    • 11:35
    Грузия увеличила импорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 4 раза

    В январе-марте этого года Грузия импортировала из Азербайджана 31 177 тонн нефти и нефтепродуктов на сумму $22,1 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии, это в 4 раза больше и в количественном выражениях по сравнению с показателями аналогичного периода 2025 года.

    Таким образом, Азербайджан занял 5-е место среди стран, из которых Грузия импортирует нефть и нефтепродукты.

    В первые 3 месяца 2026 года Грузия закупила из зарубежных стран 451 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму $339 млн, что соответственно на 12% и 13% больше показателей годом ранее.

    Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağlarının idxalını 4 dəfə artırıb
    Georgia quadruples imports of oil and petroleum products from Azerbaijan

