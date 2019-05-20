​Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана

В январе-апреле стоимость экспорта электроэнергии из Азербайджана в Грузию составила 26 млн 261,8 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

Стоимость объема импортируемой соседней страной из Азербайджана электроэнергии в годовом сравнении возросла на 1 млн 396,3 тыс. долларов или на 5,6%.

Отметим, что в январе-апреле 2018 года Грузия импортировала из Азербайджана электроэнергию на 24 млн 865,5 тыс. долларов.